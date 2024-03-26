В апреле расписание пригородного поезда Абакан – Кошурниково изменится на 5 дней в связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге

10:38

1, 8, 15, 22 и 29 апреля (по понедельникам) маршрут электропоезда Абакан – Кошурниково будет сокращен до станции Красный Кордон. Отправление со станции Абакан в 09:20, прибытие на станцию Красный Кордон в 12:16, в обратном направлении отправление из Красного Кордона в 14:44, прибытие в столицу Хакасии в 17:22.

Изменения в расписании связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.