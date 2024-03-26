09:59

Для улучшения транспортного обслуживания во внутрироссийском сообщении фирменный поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск будет курсировать ежедневно в период с 28 марта по 7 декабря 2024 года.

Состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 22:02 и прибывать в Ижевск на следующий день в 13:15. Обратно из Ижевска поезд отправится в 17:14, прибудет в столицу Приволжья на следующий день в 06:42. Время указано местное.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. Также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.