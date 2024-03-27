Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Время в пути следования ряда пригородных поездов в Воронежской области сократится с 5 апреля

2024-03-27 16:58
С 5 апреля сократится время в пути следования ряда пригородных поездов в Воронежской области:

  • № 6334 Рамонь – Воронеж-1 отправлением в 05:05 (+1 минута к прежнему графику) и прибытием на станцию Воронеж-1 в 06:40 (согласно графику);
  • № 6648 Рамонь – Воронеж-1 отправлением со станции Рамонь в 12:35 (+1 минута) и прибытием на станцию Воронеж-1 в 14:08 (согласно графику);
  • № 6646 Графская (Воронежская область) – Воронеж-1 отправлением в 13:11 (+1 минута) и прибытием на станцию Воронеж-1 в 14:08 (согласно графику);
  • № 6356 Усмань (Воронежская область) – Воронеж-1/о. п. Плехановская отправлением в 17:53 (+1 минута) и прибытием на о. п. Плехановская в 19:26 (согласно графику);
  • № 6445 Воронеж-Курский – Усмань отправлением в 13:25 (согласно графику) и прибытием на станцию Усмань в 15:09 (-1 минута);
  • № 6353 о. п. Плехановская/Воронеж 1 – Усмань отправлением в 16:42 (согласно графику) и прибытием на станцию Усмань в 18:18 (-1 минута);
  • № 6357 Воронеж-1 – Усмань отправлением в 18:30 (согласно графику) и прибытием на станцию Усмань в 19:55 (-1 минута);
  • № 6361 о. п. Плехановская/Воронеж-1 – Рамонь отправлением в 20:25 (согласно графику) и прибытием на станцию Рамонь в 22:05 (-1 минута), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
