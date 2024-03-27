Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов на Егоршинском направлении Свердловской магистрали временно изменится в апреле

2024-03-27 12:24
Порядок курсирования и расписание пригородных поездов на Егоршинском направлении изменится во второй половине апреля. Это связано с проведением плановых работ по обновлению пути на станции Березит и однопутном перегоне Аппаратная – Березит Свердловской железной дороги.

Временно не будут курсировать пригородные поезда:

  • № 6775 Егоршино – Екатеринбург – с 13 по 26 апреля;
  • № 6776 Екатеринбург – Егоршино – с 13 по 26 апреля;
  • № 6783 Егоршино – Екатеринбург – с 13 по 25 апреля;
  • № 6784 Екатеринбург – Егоршино – с 13 по 25 апреля.

Вместо них назначены пригородные поезда:

  • № 6761 Егоршино – Монетная – с 13 по 26 апреля. Отправление из Егоршино в 04:21 (здесь и далее – время местное), прибытие в 06:17;
  • № 6770 Монетная – Егоршино – с 13 по 25 апреля. Отправление со станции Монетная в 21:21, прибытие в 23:16.

Маршрут нескольких пригородных поездов с 13 по 26 апреля будет продлен от/до станции Егоршино:

  • № 6507 Баженово – Дружинино будет отправляться со станции Егоршино в 13:44, прибытие на станции Баженово и Дружинино по расписанию. Номер поезда будет изменен на 6512/6511;
  • № 6966 Дружинино – Баженово будет продлен до Егоршино (отправление со станций Дружинино и Баженово по расписанию). Номер поезда будет изменен на 6966/6965.

Пригородные поезда сообщением Екатеринбург – Алапаевск будут курсировать измененным маршрутом через Богданович (Екатеринбург – Богданович – Егоршино – Алапаевск). В связи с этим частично изменится расписание этих поездов:

  • № 6772/6771 Алапаевск – Екатеринбург с 13 по 26 апреля будет отправляться в 03:19 (позже на 29 минут), прибывать в 08:36 (позже на 1 час 9 минут);
  • № 6780/6779 Екатеринбург – Алапаевск с 13 по 25 апреля будет отправляться в 20:00 (по расписанию), прибывать в 01:07 (позже на 25 минут);
  • № 6782/6781 Алапаевск – Екатеринбург с 13 по 26 апреля будет отправляться в 06:00 (позже на 30 минут), прибывать в 11:15 (позже на 1 час 1 минуту);
  • № 6786/6785 Екатеринбург – Алапаевск с 13 по 25 апреля будет отправляться в 17:04 (раньше на 24 минуты), прибывать в 23:06 (позже на 36 минут).

С 13 по 26 апреля на участке Екатеринбург – Монетная не будут курсировать поезда:

  • № 6774/6773 Екатеринбург – Алапаевск (начальный пункт маршрута – станция Монетная);
  • № 6778/6777 Алапаевск – Екатеринбург (конечный пункт маршрута – станция Монетная).

В связи с изменениями в расписании поездов на Егоршинском направлении незначительно изменится расписание и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

СвЖД и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за временные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

