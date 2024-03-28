В январе-феврале текущего года на вокзалах Горьковской железной дороги было отправлено почти 6 тыс. посылок

13:39

Сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дорогев январе-феврале 2024 года воспользовались 5,9 тыс. человек, из них более 4,1 тыс. стали получателями бандеролей, 1,8 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 2 месяца 2024 года услугой доставки посылок здесь воспользовались почти 1,7 тыс. человек, из них порядка 1,1 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, 596 – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте www.dzvr.ru.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.