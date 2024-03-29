В преддверии майских праздников жители Самары и Уфы смогут отправиться в путешествие в Екатеринбург на двухэтажном поезде

Жители Самарской области и Республики Башкортостан смогут отправиться на двухэтажном поезде в путешествие по маршруту Самара/Уфа – Екатеринбург в рамках проектов «Яркие выходные на Урале» и «Вагон знаний».

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары 28 апреля и прибудет в Екатеринбург на следующий день, 29 апреля. Обратно пассажиры вернутся 30 апреля. У жителей Уфы также будет возможность присоединиться к путешествию по маршруту следования поезда.

Путешественники познакомятся с самыми известными достопримечательностями Екатеринбурга и смогут выбрать понравившуюся экскурсионную программу. Одна из них включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс», которое позволит погрузиться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с крупнейшим в мире тематическим музеем – музейным комплексом военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма. В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века.

Вторая экскурсионная программа по Екатеринбургу позволит участникам тематического поезда за один день посетить монастырский комплекс на Ганиной яме, музейный комплекс военной и гражданской техники, экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект».

Третья программа пребывания расскажет самое интересное об Екатеринбурге за 300 лет и позволит посетить топ-7 достопримечательностей города.

Школьники из Самары и Уфы смогут отправиться в поездку по специальной экскурсионной программе в рамках проекта «Вагон знаний» с посещением сказочной деревни, посвященной народным сказкам Павла Бажова. В составе поезда – комфортабельные двухэтажные вагоны категории «купе», оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.