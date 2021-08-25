Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» приглашает в экскурсионные туры, приуроченные к 125-летию Фаины Раневской

2021-08-25 10:59
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» приглашает ростовчан и гостей города в экскурсионные туры, приуроченные к 125-летию Фаины Раневской. Они состоятся 27 и 28 августа.

На выбор туристам предложены различные варианты программ посещения приморского города. Так, двухдневный тур «Таганрог – моя первая любовь» включает в себя несколько событийных активностей. В первый день туристов приглашают на музыкальную программу, а во второй запланирована пешеходная экскурсия по местам, которые связаны с именем великой артистки. Путешественники также станут свидетелями театрального иммерсива и смогут принять участие в конкурсе зонтиков.

Второй тур – однодневная программа «Фаина Раневская – анекдот из личной жизни». Здесь, наряду с традиционной экскурсионной частью, всех ждет стилистическая фотосессия, возможность посетить буфет в духе 50-х годов и продегустировать гастрономические бестселлеры эпохи Раневской.

Стоимость экскурсий варьируется от 650 до 1750 рублей. Комплексная программа формируется в зависимости от предпочтений каждого человека, включая возможность размещения в гостинице во время двухдневной программы. Оба экскурсионных тура предполагают доставку туристов из Ростова в Таганрог на комфортабельных пригородных поездах.

Более детально изучить программы туров и оформить заказ для участия в них можно на сайте skppk.ru в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

