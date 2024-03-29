30 и 31 марта между Калининградом и Зеленоградском будут курсировать 2 дополнительных пригородных поезда

30 и 31 марта между Калининградом и Зеленоградском будут курсировать 2 дополнительных пригородных поезда

11:34

30 и 31 марта в связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском направлении назначаются 2 дополнительных пригородных поезда.

С Южного вокзала электропоезд «Ласточка» будет отправляться в 15:14 и прибывать в Зеленоградск в 15:46, из Зеленоградска в Калининград – в 16:33 с прибытием на Южный вокзал в 17:07. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Калининград-Северный и Кутузово-Новое.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.