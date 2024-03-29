Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога за 5 лет вернула пассажирам более 21 тыс. забытых вещей

2024-03-29 09:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники ГЖД за 5 лет с момента запуска услуги по поиску забытых вещей вернули более 21,4 тыс. оставленных пассажирами предметов. За это время в поездах дальнего следования чаще всего забывали документы и различные гаджеты, одежду и аксессуары.

Для того чтобы найти вещи, забытые в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту.

Отметим, что потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

