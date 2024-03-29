Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога назначила дополнительные остановки для электричек в Пермском крае на летний период

2024-03-29 09:12
Свердловская железная дорога назначила дополнительные остановки для электричек в Пермском крае на летний период
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства садоводов и дачников в Пермском крае СвЖД назначила дополнительные «летние» остановки для некоторых пригородных поездов. С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период. Расписание движения поездов при этом не изменится.

На направлении Пермь-2 – Углеуральская – Кизел дополнительные остановки ряду электричек назначены на остановочных пунктах 25 км, 56 км, 66 км, Пасечный Хутор, Мальцево, Полетаенки, Канюки, Косьвинский, на направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная назначена дополнительная остановка на о. п. Пост 150 км, на направлении Пермь-2 – Чусовская остановки назначены на о. п. 30 км, Залесная, 101 км, 120 км, Каменка, Лесная Поляна, на направлении Верещагино – Балезино остановки назначены на о. п. Лып, Хрустали и Ключевское.

Уточнить расписание и оформить проездные документы можно в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При поездке с остановочных пунктов, где нет пригородных касс, оформить билет можно у контролера-кассира в вагоне, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru