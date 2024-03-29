Свердловская железная дорога назначила дополнительные остановки для электричек в Пермском крае на летний период

09:12

Для удобства садоводов и дачников в Пермском крае СвЖД назначила дополнительные «летние» остановки для некоторых пригородных поездов. С 1 апреля по 27 октября 2024 года на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов будет останавливаться гораздо больше электричек, чем в зимний период. Расписание движения поездов при этом не изменится.

На направлении Пермь-2 – Углеуральская – Кизел дополнительные остановки ряду электричек назначены на остановочных пунктах 25 км, 56 км, 66 км, Пасечный Хутор, Мальцево, Полетаенки, Канюки, Косьвинский, на направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная назначена дополнительная остановка на о. п. Пост 150 км, на направлении Пермь-2 – Чусовская остановки назначены на о. п. 30 км, Залесная, 101 км, 120 км, Каменка, Лесная Поляна, на направлении Верещагино – Балезино остановки назначены на о. п. Лып, Хрустали и Ключевское.

Уточнить расписание и оформить проездные документы можно в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При поездке с остановочных пунктов, где нет пригородных касс, оформить билет можно у контролера-кассира в вагоне, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.