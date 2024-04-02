Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

По маршруту Белгород – Курск начал курсировать новый электропоезд

2024-04-02 12:04
По маршруту Белгород – Курск начал курсировать новый электропоезд
2 апреля по действующему пригородному маршруту №№ 6216/6211 Белгород – Курск – Белгород отправился в первый рейс новый электропоезд ЭП2ДМ, построенный полностью из комплектующих отечественного производства.

Это современный комфортабельный состав из четырех вагонов, каждый из которых оборудован выдвижными подножками для посадки и высадки пассажиров на низкие платформы. В салонах установлены сидения с улучшенной эргономикой, предусмотрены специализированные места для людей с ограниченными возможностями. Для перевозки велосипедов установлены крепления, есть удобные зоны для размещения крупногабаритного багажа. Санитарные комнаты имеют большую площадь и оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Также электропоезд оснащен системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, информационными табло, USB-розетками с функцией быстрой зарядки гаджетов, имеется доступ к Wi-Fi.

Электропоезд курсирует ежедневно по следующему графику:

  • № 6216 Белгород – Курск отправлением в 08:23, прибытием в 11:32;
  • № 6211 Курск – Белгород отправлением в 15:48, прибытием в 18:57, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
