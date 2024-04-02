По маршруту Белгород – Курск начал курсировать новый электропоезд

12:04

2 апреля по действующему пригородному маршруту №№ 6216/6211 Белгород – Курск – Белгород отправился в первый рейс новый электропоезд ЭП2ДМ, построенный полностью из комплектующих отечественного производства.

Это современный комфортабельный состав из четырех вагонов, каждый из которых оборудован выдвижными подножками для посадки и высадки пассажиров на низкие платформы. В салонах установлены сидения с улучшенной эргономикой, предусмотрены специализированные места для людей с ограниченными возможностями. Для перевозки велосипедов установлены крепления, есть удобные зоны для размещения крупногабаритного багажа. Санитарные комнаты имеют большую площадь и оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Также электропоезд оснащен системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, информационными табло, USB-розетками с функцией быстрой зарядки гаджетов, имеется доступ к Wi-Fi.

Электропоезд курсирует ежедневно по следующему графику: