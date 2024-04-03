Дополнительные летние электрички начнут курсировать на Свердловской железной дороге с 13 апреля

14:30

С 13 апреля Свердловская железная дорога назначает дополнительные электрички на летний сезон. Они вводятся в связи с традиционным увеличением количества пассажиров, совершающих «дачные» и туристические поездки. Всего в летний период на СвЖД будет курсировать 21 дополнительный пригородный поезд (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК).

В Свердловской области дополнительные электрички вводятся с 13 апреля по 13 октября из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станции Храмцовская, из Нижнего Тагила в Невьянск, из Бокситов в Серов и в Верхотурье.

Для любителей регионального туризма по субботам (с 13 апреля по 12 октября) будет курсировать скорый пригородный поезд № 7082 сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский. Электричка будет отправляться из Екатеринбурга в 09:50 по местному времени и прибывать в Каменск-Уральский в 11:27. Днем туристы смогут погулять по городу, посмотреть достопримечательности и к вечеру вернуться обратно на скором поезде № 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:44) или на других пригородных поездах.

Кроме того, на летний период будет увеличена составность (количество вагонов) электричек на популярных маршрутах. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Для удобства садоводов и дачников вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах, на которых в зимний период некоторые электрички не останавливаются. Это о. п. Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и др.

В ХМАО-Югре в период с 26 мая по 26 октября назначаются дополнительные пригородные поезда № 7496 Сургут – Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск – Сургут.

Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.