Беспересадочный пригородный маршрут соединил Лиски и Валуйки

С 1 по 30 апреля открыто беспересадочное сообщение между станциями Лиски (Воронежская область) и Валуйки (Белгородская область). С этой целью маршрут пригородного поезда № 6377 сообщением Лиски – Алексеевка продлен до Валуек, а маршрут пригородного поезда № 6404 Валуйки – Алексеевка – до Лисок. Для удобства пассажиров их график состыкован по времени с пригородным маршрутом Воронеж – Лиски – Воронеж.
Составы курсируют по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям по следующему расписанию:
Стоимость проезда в одну сторону – 436 рублей. Действует вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, скидка для школьников и студентов – 50%.
Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.