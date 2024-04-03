Беспересадочный пригородный маршрут соединил Лиски и Валуйки

14:22

С 1 по 30 апреля открыто беспересадочное сообщение между станциями Лиски (Воронежская область) и Валуйки (Белгородская область). С этой целью маршрут пригородного поезда № 6377 сообщением Лиски – Алексеевка продлен до Валуек, а маршрут пригородного поезда № 6404 Валуйки – Алексеевка – до Лисок. Для удобства пассажиров их график состыкован по времени с пригородным маршрутом Воронеж – Лиски – Воронеж.

Составы курсируют по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям по следующему расписанию:

№ 6377 Лиски – Алексеевка – Валуйки отправлением в 08:58, прибытием на станцию Алексеевка в 10:49, на станцию Валуйки – в 12:20. Обратно из Валуек электропоезд отправляется в 13:13, прибывает на станцию Алексеевка в 14:47, на станцию Лиски – в 16:42.

№ 6404 Валуйки – Алексеевка – Лиски отправлением в 09:39, прибытием на станцию Алексеевка в 11:38, на станцию Лиски – в 13:09. Обратно из Лисок электропоезд отправляется в 13:47, прибывает на станцию Алексеевка в 15:19, на станцию Валуйки – в 16:59.

Стоимость проезда в одну сторону – 436 рублей. Действует вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, скидка для школьников и студентов – 50%.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.