Куйбышевский филиал АО «ФПК» приглашает жителей Самарской области отправиться в Волгоград на тематическом поезде

2024-04-03 14:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Куйбышевский филиал АО «ФПК» приглашает жителей Самарской области отправиться в город-герой Волгоград на тематическом поезде.

С 12 по 14 апреля прямой тематический поезд впервые отправится с Куйбышевской железной дороги по маршруту Тольятти – Волгоград – Тольятти. К путешествию также смогут присоединиться жители других городов по маршруту поезда, например, из Жигулевска или Сызрани.

Из Самары в Волгоград тематический поезд отправится 19 апреля, обратно пассажиры прибудут 21 апреля.

Пассажиры тематических поездов смогут увидеть самые известные достопримечательности Волгограда: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», экспозицию «Оружие Победы» и др. В пути следования будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые будут рассказывать путешественникам о событиях Великой Отечественной войны.

Для школьников эта поездка пройдет в рамках проекта «Вагон знаний». Их ждет экскурсионная программа «Главный урок истории» и тематические мероприятия в пути следования поезда.

В составах поездов, которые курсируют по этим маршрутам, включены современные двухэтажные купейные вагоны. В них есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты и др.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

