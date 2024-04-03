Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Познакомиться со всеми вокзалами России теперь можно на сайте ОАО «РЖД»

2024-04-03 13:11
Познакомиться со всеми вокзалами России теперь можно на сайте ОАО «РЖД»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На сайте ОАО «РЖД» в тестовом режиме запущен новый раздел «Вокзалы России». В нем содержится вся информация о вокзальных комплексах дальнего и пригородного сообщения, которая может заинтересовать пассажиров при планировании и организации поездки.

В настоящее время сервисом охвачено свыше 700 вокзалов. Перечень будет дополняться. В ближайшее время здесь будут представлены практически все основные объекты вокзальной инфраструктуры ОАО «РЖД (более тысячи единиц).

Удобная поисковая форма позволит пассажирам быстро найти нужный вокзал (по названию или ключевым словам, на карте или списком) и узнать о нем всю необходимую информацию: адрес, режим работы, перечень услуг, доступность маломобильным группам населения.

Кроме того, в карточке вокзалов (вкладка «Онлайн-табло») можно в режиме реального времени отслеживать прибытие и отправление поездов.

Визуальный ряд также порадует посетителей: на главной странице представлены красивейшие вокзалы России. Чтобы познакомить аудиторию с удивительной архитектурой вокзальных комплексов, эта информация будет постоянно меняться. Для ценителей культурного наследия реализуется экскурсионный проект «Вокзалы России», с которым также можно ознакомиться в новом разделе на сайте ОАО «РЖД».

