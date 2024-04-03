На Горьковской железной дороге назначен дополнительный поезд Нижний Новгород – Москва

09:31

Дополнительный поезд № 236/235 назначен на Горьковской магистрали в целях улучшения транспортного сообщения между Нижним Новгородом и Москвой. Он будет курсировать до 27 июня 2024 года по отдельным датам, а с 30 июня по 7 декабря – ежедневно.

Из Москвы поезд будет отправляться в 09:05, в Нижний Новгород прибудет в 14:55. Из столицы Приволжья в этот же день состав отправится в 15:40 и прибудет в Москву в 21:13.

Поезд сформирован из новых комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.