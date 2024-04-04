РЖД обновляет парк вагонов дальнего следования

14:38

Холдинг «РЖД» продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планирует получить от производителя (ОАО «ТВЗ») 550 новых вагонов для поездов дальнего следования (396 одноэтажных и 154 двухэтажных).

С января по март поставлено 34 вагона, в том числе 21 одноэтажный и 13 двухэтажных.

В год 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали новые вагоны получат поезда, курсирующие в сообщении с городами БАМа: фирменный поезд № 81/82 «Гилюй» Тында – Благовещенск, поезд № 381/382 Иркутск – Северобайкальск и поезд № 627/628 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Новые одноэтажные вагоны планируется включить в составы фирменного поезда № 59/60 «Волга».

Обновится и популярный туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Улучшатся технические характеристики вагонов, изменится их вид как внутри, так и снаружи. Дизайн экстерьера расскажет о живописных локациях, через которые проходит маршрут поезда, а внутреннее оформление позволит пассажирам больше узнать о культуре, природе и обычаях Кавказа.

Также обновляется парк двухэтажных вагонов. Они войдут в состав фирменного поезда № 25/26 «Смена – А. Бетанкур» сообщением Санкт-Петербург – Москва.

Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки, в частности, кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, биотуалетами. Также предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты и т. д.

Помимо закупки новых вагонов, обновление парка осуществляется за счет капитально-восстановительного ремонта, в ходе которого меняются компоненты (санузлы, полки, окна и т. д.), при необходимости — интерьер и ходовые детали.