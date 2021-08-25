Перевозки вагонами-автомобилевозами на Северо-Кавказской железной дороге за 7 месяцев 2021 года выросли в 2 раза

13:58

В январе-июле 2021 года вагонами-автомобилевозами в составах поездов Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») перевезено 2435 транспортных средств. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года перевезено 1213 единиц автотранспорта.

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов № 19/20 Ростов – Москва, № 641/642 Ростов – Адлер, № 101/102 Адлер – Москва и № 103/104 Адлер – Москва Северо-Кавказского филиала АО «ФПК».

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации.

Отметим, что к перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за провоз багажа в транспортном средстве не взимается.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства, отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «ЖД» либо в кассе пункта продажи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.