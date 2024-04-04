Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I квартале 2024 года с вокзалов Южно-Уральской железной дороги отправлено почти 900 посылок

2024-04-04 09:42
В I квартале 2024 года с вокзалов Южно-Уральской железной дороги отправлено почти 900 посылок
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В I квартале 2024 года с железнодорожных вокзалов Южно-Уральской железной дороги было отправлено 893 посылки. Наибольшее количество отправлений зафиксировано с вокзалов Челябинск, Оренбург и Курган.

Чаще всего за этот период пересылали деловые бумаги и личные вещи, а популярными направлениями были Москва и Самара.

Для оформления посылки на вокзале понадобится паспорт и несколько минут времени. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. Стоимость рассчитывается в зависимости от веса, размера, дальности пересылки и типа отправки. Например, стоимость доставки груза весом до 1 кг из Челябинска, Кургана и Оренбурга до Москвы составляет 1050 рублей.

При оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на вокзале прибытия посылки. Прием отправляемых и выдача прибывших посылок происходит по предъявлению паспорта.

Напоминаем, что к пересылке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru