В I квартале 2024 года с вокзалов Южно-Уральской железной дороги отправлено почти 900 посылок

09:42

В I квартале 2024 года с железнодорожных вокзалов Южно-Уральской железной дороги было отправлено 893 посылки. Наибольшее количество отправлений зафиксировано с вокзалов Челябинск, Оренбург и Курган.

Чаще всего за этот период пересылали деловые бумаги и личные вещи, а популярными направлениями были Москва и Самара.

Для оформления посылки на вокзале понадобится паспорт и несколько минут времени. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. Стоимость рассчитывается в зависимости от веса, размера, дальности пересылки и типа отправки. Например, стоимость доставки груза весом до 1 кг из Челябинска, Кургана и Оренбурга до Москвы составляет 1050 рублей.

При оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на вокзале прибытия посылки. Прием отправляемых и выдача прибывших посылок происходит по предъявлению паспорта.

Напоминаем, что к пересылке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.