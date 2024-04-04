Расписание трех пригородных поездов изменится на Красноярской железной дороге с 13 апреля

09:23

В связи с проведением ремонтных работ на участке КрасЖД Красноярск-Восточный – Сорокино изменится расписание трех пригородных поездов восточного направления.

13 и 27 апреля утренний электропоезд Красноярск – Камарчага будет отправляться со станции Красноярск на 1 час 18 минут позже – в 10:17 (вместо 08:59). Прибытие на станцию Камарчага – в 12:30 (вместо 11:12).

13, 20 и 27 апреля поезд Камарчага – Красноярск будет отправляться со станции Камарчага позже на 46 минут – в 13:45 (вместо 12:59). Прибытие на станцию Красноярск – в 16:14 (вместо 15:22).

Также изменится расписание утреннего электропоезда Уяр – Красноярск:

13 и 27 апреля он выйдет в рейс на 13 минут позже – в 07:40 (вместо 07:27). Прибытие на станцию Красноярск – в 11:14 (вместо 10:33);

20 апреля он отправится со станции Уяр на 24 минуты позже – в 07:51 (вместо 07:27). Прибытие на станцию Красноярск – в 10:57 (вместо 10:33).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.