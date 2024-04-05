Западно-Сибирская железная дорога из-за паводка назначила дополнительные пригородные поезда в Алтайском крае

С 1 апреля в период пропуска талых вод дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров стали курсировать между Камнем-на-Оби (Алтайский край) и Тараданово (Новосибирская область).
Кроме остановок на станции Плотинная и остановочном пункте 617 км, по просьбам населения поездам добавлена еще одна остановка на остановочном пункте Родина.
АО «Алтай-Пригород» по заказу министерства транспорта Алтайского края в рабочие дни до 19 апреля назначает следующие дополнительные пригородные поезда:
Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по телефону: 8 (3852) 29-21-68.
Напомним: на минувшей неделе железнодорожники завершили все работы по подготовке инфраструктуры к пропуску паводковых вод. Круглосуточно ведется наблюдение за уровнем воды в реках, под особым контролем находятся все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод. Для контроля ситуации на потенциально опасных по размыву участках в регионе сформировано 3 противоразмывных поезда, в составе которых – вагоны с щебнем, бутовым камнем, песком, а также комплектами аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Поезда дислоцируются на станциях Алтайская, Барнаул и Заринская. Организовано круглосуточное дежурство специальных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.