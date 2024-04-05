Западно-Сибирская железная дорога из-за паводка назначила дополнительные пригородные поезда в Алтайском крае

13:24

С 1 апреля в период пропуска талых вод дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров стали курсировать между Камнем-на-Оби (Алтайский край) и Тараданово (Новосибирская область).

Кроме остановок на станции Плотинная и остановочном пункте 617 км, по просьбам населения поездам добавлена еще одна остановка на остановочном пункте Родина.

АО «Алтай-Пригород» по заказу министерства транспорта Алтайского края в рабочие дни до 19 апреля назначает следующие дополнительные пригородные поезда:

№ 6778 сообщением Камень-на-Оби – Тараданово (отправление в 05:00, прибытие в 05:34);

№ 6777 сообщением Тараданово – Камень-на-Оби (отправление в 05:58, прибытие в 06:31);

№ 6780 сообщением Камень-на-Оби – Тараданово (отправление в 20:58, прибытие в 21:32);

№ 6779 сообщением Тараданово – Камень-на-Оби (отправление в 21:57, прибытие в 22:30).

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по телефону: 8 (3852) 29-21-68.

Напомним: на минувшей неделе железнодорожники завершили все работы по подготовке инфраструктуры к пропуску паводковых вод. Круглосуточно ведется наблюдение за уровнем воды в реках, под особым контролем находятся все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод. Для контроля ситуации на потенциально опасных по размыву участках в регионе сформировано 3 противоразмывных поезда, в составе которых – вагоны с щебнем, бутовым камнем, песком, а также комплектами аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Поезда дислоцируются на станциях Алтайская, Барнаул и Заринская. Организовано круглосуточное дежурство специальных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.