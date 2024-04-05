Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 3 месяца текущего года почти 600 маломобильных пассажиров воспользовались специальной помощью на железнодорожных вокзалах Кемеровской области

2024-04-05 13:18
За 3 месяца текущего года почти 600 маломобильных пассажиров воспользовались специальной помощью на железнодорожных вокзалах Кемеровской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В I квартале 2024 года почти 600 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья получили помощь на железнодорожных вокзалах в Кемеровской области. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маломобильные пассажиры в Кузбассе могут воспользоваться специальными бесплатными услугами на железнодорожных вокзалах Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселевска, Белова, Промышленной, Юрги, Тайги, Яшкино, Яи и др.

В перечень услуг входит:

  • встреча и сопровождение по территории вокзала и функциональным зонам;
  • оказание помощи при получении услуг, в том числе оформление проездных документов;
  • пользование камерами хранения;
  • перемещение багажа;
  • оказание помощи при посадке и высадке в поезда дальнего следования;
  • предоставление при необходимости специального кресла-каталки или носилок для лежачих больных и др.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, добавочный 1. Срок подачи заявки – не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru