За 3 месяца текущего года почти 600 маломобильных пассажиров воспользовались специальной помощью на железнодорожных вокзалах Кемеровской области

В I квартале 2024 года почти 600 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья получили помощь на железнодорожных вокзалах в Кемеровской области. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Маломобильные пассажиры в Кузбассе могут воспользоваться специальными бесплатными услугами на железнодорожных вокзалах Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселевска, Белова, Промышленной, Юрги, Тайги, Яшкино, Яи и др.
В перечень услуг входит:
Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, добавочный 1. Срок подачи заявки – не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.