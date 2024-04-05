В Новосибирской области временно изменяется расписание 12 пригородных поездов

13:10

Расписание 12 пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 15 апреля в связи с проведением капитального ремонта пути. Корректировка во времени следования составит от 1 до 55 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Новосибирск – Татарская, Барабинск – Татарская, Чулымская – Новосибирск, Татарская – Барабинск, Новосибирск – Черепаново, Новосибирск – Курундус, Болотная – Новосибирск, Жеребцово – Новосибирск, Коченево – Новосибирск.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать: