Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Новосибирской области временно изменяется расписание 12 пригородных поездов

2024-04-05 13:10
В Новосибирской области временно изменяется расписание 12 пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание 12 пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 15 апреля в связи с проведением капитального ремонта пути. Корректировка во времени следования составит от 1 до 55 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Новосибирск – Татарская, Барабинск – Татарская, Чулымская – Новосибирск, Татарская – Барабинск, Новосибирск – Черепаново, Новосибирск – Курундус, Болотная – Новосибирск, Жеребцово – Новосибирск, Коченево – Новосибирск.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

  • на официальном сайте компании, в группе перевозчика в «ВК»;
  • в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;
  • в телеграм-боте «Экспресс-пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru