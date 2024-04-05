Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

К летнему сезону Свердловская магистраль подготовит более 140 пригородных поездов

2024-04-05 12:22
На Свердловской железной дороге ведется подготовка парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок. До конца мая тщательную проверку пройдут 36 составов «Финист» и «Ласточка», 101 электропоезд серий ЭД4, ЭТ2 и ЭП2ДМ, 5 рельсовых автобусов (РА3 и РА2) и 92 пассажирских вагона.

Весенние «процедуры» направлены на повышение надежности техники, обеспечение комфорта и безопасности пассажиров. В депо поездам выполняется комплекс сезонных операций. Особое внимание специалисты уделяют диагностике силового оборудования, тормозных систем, колесных пар, автосцепных устройств. Проверяется состояние салонного оборудования, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, громкой связи, освещения. Климатические установки переводятся в летний режим работы. Осуществляется мойка кузова и генеральная уборка салонов поездов.

Пригородная маршрутная сеть на полигоне Свердловской железной дороги насчитывает 418 поездов, в том числе 32 дополнительных «летних» поезда. Перевозку пассажиров осуществляют АО «Свердловская пригородная компания» (на территории Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-Югры) и АО «Пермская пригородная компания» (Пермский край).

Посмотреть актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах пригородных компаний, а также на вокзалах и станциях Свердловской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

