В I квартале 2024 года «Орланами» по внутригородским маршрутам перевезено более 27 тыс. жителей Южно-Сахалинска

10:31

За 3 месяца 2024 года по внутригородским маршрутам Южно-Сахалинска рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено более 27 тыс. пассажиров. Для сравнения: всего в прошлом году было перевезено свыше 71 тыс. человек.

Интеграция железной дороги в систему городского транспорта столицы Сахалинской области началась в конце 2022 года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов: «Привокзальный» (Южно-Сахалинск) и «Алые Розы» (Дальнее). Летом 2023 года был запущен новый маршрут Новоалександровка – Христофоровка, связавший север и юг областного центра. На нем сахалинские железнодорожники благоустроили 5 остановочных пунктов и подходы к ним, удлинили платформы, а также обустроили пандусы для маломобильных пассажиров.

Новая интегрированная система общественного транспорта позволяет жителям города быстро и комфортно добраться до места назначения, не теряя времени в автомобильных заторах. Так, например, от Дальнего до центра Южно-Сахалинска можно доехать за 8 минут.

Развитие пассажирского комплекса региона продолжается. Напомним, что с 1 апреля по пригородным направлениям Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Томари начали курсировать новые пассажирские вагоны. Чуть ранее, в феврале, были презентованы 4 современных пассажирских вагона дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.