Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I квартале 2024 года «Орланами» по внутригородским маршрутам перевезено более 27 тыс. жителей Южно-Сахалинска

2024-04-05 10:31
В I квартале 2024 года «Орланами» по внутригородским маршрутам перевезено более 27 тыс. жителей Южно-Сахалинска
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 3 месяца 2024 года по внутригородским маршрутам Южно-Сахалинска рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено более 27 тыс. пассажиров. Для сравнения: всего в прошлом году было перевезено свыше 71 тыс. человек.

Интеграция железной дороги в систему городского транспорта столицы Сахалинской области началась в конце 2022 года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов: «Привокзальный» (Южно-Сахалинск) и «Алые Розы» (Дальнее). Летом 2023 года был запущен новый маршрут Новоалександровка – Христофоровка, связавший север и юг областного центра. На нем сахалинские железнодорожники благоустроили 5 остановочных пунктов и подходы к ним, удлинили платформы, а также обустроили пандусы для маломобильных пассажиров.

Новая интегрированная система общественного транспорта позволяет жителям города быстро и комфортно добраться до места назначения, не теряя времени в автомобильных заторах. Так, например, от Дальнего до центра Южно-Сахалинска можно доехать за 8 минут.

Развитие пассажирского комплекса региона продолжается. Напомним, что с 1 апреля по пригородным направлениям Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Томари начали курсировать новые пассажирские вагоны. Чуть ранее, в феврале, были презентованы 4 современных пассажирских вагона дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru