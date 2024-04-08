Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении пассажирских поездов, следующих через Вязьму

2024-04-08 21:29
На период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в Вязьме проследуют в обход поезда дальнего следования:

  • № 56 Гомель – Москва;
  • № 55 Москва – Гомель;
  • № 2 Минск – Москва;
  • № 1 Москва – Минск;
  • № 30 Калининград – Москва;
  • № 29 Москва – Калининград;
  • № 3 Москва – Брест;
  • № 8 Брест – Москва;
  • № 28 Брест – Москва;
  • № 27 Москва – Брест;
  • № 141 Архангельск – Смоленск.

Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту.

Для пассажиров «Ласточек» № 744, № 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск — Москва, № 721 Москва — Минск, № 735 Москва — Смоленск организованы компенсационные автобусы, которые будут курсировать между станциями Семлево и Вязьма, где их будут ждать такие же поезда для продолжения поездки.

Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат.

