О движении пассажирских поездов, следующих через Вязьму

На период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в Вязьме проследуют в обход поезда дальнего следования:
Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту.
Для пассажиров «Ласточек» № 744, № 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск — Москва, № 721 Москва — Минск, № 735 Москва — Смоленск организованы компенсационные автобусы, которые будут курсировать между станциями Семлево и Вязьма, где их будут ждать такие же поезда для продолжения поездки.
Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат.