О движении пассажирских поездов, следующих через Вязьму

21:29

На период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в Вязьме проследуют в обход поезда дальнего следования:

№ 56 Гомель – Москва;

№ 55 Москва – Гомель;

№ 2 Минск – Москва;

№ 1 Москва – Минск;

№ 30 Калининград – Москва;

№ 29 Москва – Калининград;

№ 3 Москва – Брест;

№ 8 Брест – Москва;

№ 28 Брест – Москва;

№ 27 Москва – Брест;

№ 141 Архангельск – Смоленск.

Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту.

Для пассажиров «Ласточек» № 744, № 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск — Москва, № 721 Москва — Минск, № 735 Москва — Смоленск организованы компенсационные автобусы, которые будут курсировать между станциями Семлево и Вязьма, где их будут ждать такие же поезда для продолжения поездки.

Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат.