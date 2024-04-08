Пассажиры первого рейса дополнительной субботней электрички Екатеринбург – Каменск-Уральский смогут принять участие в бесплатной пешеходной экскурсии

16:26

13 апреля по случаю запуска дополнительной скорой электрички № 7082 сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский пассажиры смогут принять участие в бесплатной пешеходной экскурсии по Каменску-Уральскому. Для этого необходимо предъявить билет на пригородный поезд № 7082 и записаться на экскурсию в Центре развития туризма города (по телефону).

В 11:40 на железнодорожном вокзале Каменска-Уральского (у памятника «Паровоз») пассажиров будет ждать экскурсовод. Группа отправится в исторический центр города – на Соборную площадь. Во время прогулки гости узнают историю первого на Урале железоделательного завода и поймут, как Каменск из заводского поселка превратился в крупный промышленный город, полюбуются памятниками архитектуры в Старом Каменске и увидят современный центр города. Продолжительность экскурсии – 1,5-2 часа.

В 14:00 можно посетить с экскурсией колокольный завод «Пятков и Ко». Экскурсия проводится по предварительной записи, стоимость – 100 рублей с человека. Продолжительность – 40 минут.

Кроме того, по субботам по билету на дополнительную электричку № 7082 пассажиры смогут получить скидки в туристические места Каменска-Уральского: мастерскую средневековых ремесел «ВБерлоге», фэнтези-парк «Угорское поселье», форелевую ферму, краеведческий музей, а также на экскурсии по городу. Подробнее с графиком сборных экскурсий, перечнем и условиями предоставления скидок можно ознакомиться на сайте Центра развития туризма Каменска-Уральского.

Дополнительный пригородный электропоезд № 7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский будет курсировать по субботам с 13 апреля по 12 октября. Отправление из Екатеринбурга – в 09:50 (время местное), прибытие – в 11:27. Обратно туристы смогут вернуться на скорой электричке № 7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:44) или на других пригородных поездах.

Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.