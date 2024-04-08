Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Межобластной маршрут Воронеж – Липецк продлили до Ельца

2024-04-08 14:24
Маршрут межобластного ускоренного электропоезда ЭП3Д № 7141/7142 Воронеж-1 – Липецк продлили до Ельца.

Первый рейс по продленному маршруту состоялся 7 апреля. На железнодорожном вокзале в Ельце пассажиров встретили представители руководства Юго-Восточной железной дороги, правительства Липецкой области, администрации городского округа города Ельца. Гости города приняли участие в театрализованном представлении в стилистике XIX века, после чего отправились на экскурсию, в ходе которой посетили исторический центр, старинные храмы и музеи города, познакомились с местной кухней, стали участниками мастер-классов по плетению елецких кружев, побывали в археологическом парке «Аргамач».

По воскресеньям электропоезд Воронеж-1 – Липецк – Елец отправляется в 07:56, прибывает в Липецк в 09:36, в Елец – в 10:39. В обратном направлении состав отправляется в 16:43, прибывает в Липецк в 17:50, в Воронеж – в 19:32.

Стоимость проезда в одну сторону (Воронеж-1 – Елец/Елец – Воронеж-1) составляет 594 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка – 50% от стоимости билета.

Напомним: ускоренное сообщение между Воронежем и рядом региональных центров в границах Юго-Восточной железной дороги (Белгород, Тамбов, Липецк) открыто в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

