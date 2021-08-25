«Ласточка» в Самарской области с 1 сентября будет ходить до Жигулевска, появится новый маршрут до Сызрани

14:00

С 1 сентября 2021 года холдинг «ЖД» расширяет маршрутную сеть электропоездов «Ласточка» в Самарской области. В том числе продляется маршрут скорого пригородного поезда Самара – Жигулевское Море (город Тольятти) до города Жигулевск, а также, по многочисленным просьбам туристов, назначается новый поезд выходного дня Самара – Сызрань.

Пригородный поезд «Ласточка» Самара – Жигулевск, как и раньше, будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 11:00, 14:00 и 18:00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 10:44, 13:44, 17:44 и 20:00. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на стациях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.

Новая «Ласточка» выходного дня будет курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара – Сызрань. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 37 минут. Со станции Самара «Ласточка» будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям – в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 19:00.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.