Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» в Самарской области с 1 сентября будет ходить до Жигулевска, появится новый маршрут до Сызрани

2021-08-25 14:00
«Ласточка» в Самарской области с 1 сентября будет ходить до Жигулевска, появится новый маршрут до Сызрани
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 сентября 2021 года холдинг «ЖД» расширяет маршрутную сеть электропоездов «Ласточка» в Самарской области. В том числе продляется маршрут скорого пригородного поезда Самара – Жигулевское Море (город Тольятти) до города Жигулевск, а также, по многочисленным просьбам туристов, назначается новый поезд выходного дня Самара – Сызрань.

Пригородный поезд «Ласточка» Самара – Жигулевск, как и раньше, будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 11:00, 14:00 и 18:00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 10:44, 13:44, 17:44 и 20:00. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на стациях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.

Новая «Ласточка» выходного дня будет курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара – Сызрань. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 37 минут. Со станции Самара «Ласточка» будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям – в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 19:00.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru