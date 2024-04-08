Более 3 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Южно-Уральской магистрали в I квартале 2024 года

14:13

В I квартале 2024 года на железнодорожных и пригородных вокзалах Южно-Уральской магистрали услуги сопровождения были оказаны 3 031 пассажиру с ограниченными возможностями здоровья, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На вокзалах Челябинской области такими услугами воспользовались 1329 человек, в Курганской области – 996, в Оренбургской – 696, в Республике Башкортостан – 10.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску или каталку для лежачих больных. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.