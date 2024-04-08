Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные остановки появятся в расписании двух пригородных поездов Красноярской железной дороги

2024-04-08 13:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии дачного сезона двум пригородным маршрутам КрасЖД возвращаются остановки, не востребованные в зимнее время.

В частности:

  • с 13 апреля вечерний электропоезд Камарчага – Красноярск (отправление от станции Камарчага в 20:26) будет совершать остановки на пассажирских платформах Пономарево, Заречье, Самарка, Камас, Луговая, Шушун, Родники, Петряшино, Восток. Поезд курсирует ежедневно, кроме воскресенья;
  • с 15 апреля в расписании вечернего пригородного маршрута Зеледеево – Красноярск (отправление от станции Зеледеево в 19:47) появятся остановки на платформах Крючково, Лесная, Известковый, Тростенцово, Еловка, Рябинино, Караульная, Пугачево, Колягино. Поезд курсирует с понедельника по пятницу.

Кроме того, с 13 апреля маршрут электропоезда Назарово – Красноярск по субботам и воскресеньям будет продлен до станции Зыково. Отправление из Назарово в 13:54, прибытие в Зыково в 19:49.

Также с указанной даты два дополнительных дня курсирования появятся у поезда Зыково – Красноярск: он будет ходить не только по будням, но и в выходные дни и станет ежедневным. Отправление со станции Зыково в 20:26, прибытие на станцию Красноярск в 21:21.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

