Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 15 апреля на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда

2024-04-08 09:57
С 15 апреля на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 апреля по 15 октября по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда № 6611 и № 6622. Востребованные в дачный сезон электрички позволят пассажирам комфортно посещать загородные участки.

Пригородный поезд № 6611 Улан-Удэ – Таловка будет отправляться со станции Улан-Удэ в 08:34, на станцию Таловка прибывать в 09:57; пригородный поезд № 6622 Таловка – Улан-Удэ будет отправляться со станции Таловка в 15:27, прибывать на станцию Улан-Удэ в 16:47.

Время указано местное.

Просим пассажиров уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru