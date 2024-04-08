С 15 апреля на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда

09:57

С 15 апреля по 15 октября по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда № 6611 и № 6622. Востребованные в дачный сезон электрички позволят пассажирам комфортно посещать загородные участки.

Пригородный поезд № 6611 Улан-Удэ – Таловка будет отправляться со станции Улан-Удэ в 08:34, на станцию Таловка прибывать в 09:57; пригородный поезд № 6622 Таловка – Улан-Удэ будет отправляться со станции Таловка в 15:27, прибывать на станцию Улан-Удэ в 16:47.

Время указано местное.

Просим пассажиров уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.