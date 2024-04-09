Жители Саратовской области могут отправиться в Волгоград дополнительным поездом

16:09

Приволжский филиал АО «ФПК» назначил дополнительный поезд № 259/260 сообщением Саратов – Волгоград, который отправится 12 апреля.

Таким образом, жители Саратовской области могут посетить город-герой накануне празднования 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из Саратова поезд № 259/260 отправится в пятницу (12 апреля) в 23:53 и уже на следующий день прибудет в Волгоград (в 08:22).

В состав поезда будут включены плацкартные и купейные вагоны, оснащенные всем необходимым для путешествия: кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и многим другим.

Получить больше информации о поезде и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.