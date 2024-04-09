Беспересадочный железнодорожный маршрут свяжет Астрахань и Анапу предстоящим летом

16:04

Приволжский филиал АО «ФПК» с 27 мая назначил группу беспересадочных вагонов по маршруту Астрахань – Анапа. Сначала она будет следовать в составе поезда № 293/294 Астрахань – Волгоград, затем – в составе поезда № 223/224 Саратов – Анапа.

Из Астрахани поезд будет отправляться с 27 мая по 31 августа по отдельным датам. Время отправления из Астрахани – 18:00, прибытие в Анапу – через день в 20:18.

Из Анапы поезд будет отправляться с 29 мая по 2 сентября по отдельным датам. Время отправления из Анапы – 07:35, прибытие в Астрахань – через день в 13:25.

Время отправления и прибытия поездов местное.

В составе предусмотрены вагоны различных классов обслуживания. Есть мужские/женские купе, вагон с местами для маломобильных пассажиров, багажное купе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.