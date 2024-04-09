Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 22 апреля изменится расписание вечернего электропоезда Красноярск – Базаиха

2024-04-09 12:40
С 22 апреля изменится расписание вечернего электропоезда Красноярск – Базаиха
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По просьбам пассажиров города Красноярска, которые возвращаются вечером с работы из центра города в его правобережные районы, компания «Краспригород» внесла изменения в расписание городского электропоезда Красноярск – Базаиха.

С 22 апреля он будет отправляться со станции Красноярск на 33 минуты позже – в 17:19 (вместо 16:46). Прибытие на станцию Базаиха – в 17:57 (вместо 17:24).

Таким образом, поезд будет удобен для тех красноярцев, чей рабочий день завершается в 17:00.

Отметим, что в расписании «городской электрички» Красноярска также есть аршруты, удобные для пассажиров, которые возвращаются домой с работы после 18:00. Например, красноярцы могут воспользоваться электропоездом Красноярск-Северный – Базаиха (курсирует в будние дни). Отправление со станции Красноярск – в 18:14, прибытие на станцию Базаиха – в 18:51.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru