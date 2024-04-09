С 22 апреля изменится расписание вечернего электропоезда Красноярск – Базаиха

12:40

По просьбам пассажиров города Красноярска, которые возвращаются вечером с работы из центра города в его правобережные районы, компания «Краспригород» внесла изменения в расписание городского электропоезда Красноярск – Базаиха.

С 22 апреля он будет отправляться со станции Красноярск на 33 минуты позже – в 17:19 (вместо 16:46). Прибытие на станцию Базаиха – в 17:57 (вместо 17:24).

Таким образом, поезд будет удобен для тех красноярцев, чей рабочий день завершается в 17:00.

Отметим, что в расписании «городской электрички» Красноярска также есть аршруты, удобные для пассажиров, которые возвращаются домой с работы после 18:00. Например, красноярцы могут воспользоваться электропоездом Красноярск-Северный – Базаиха (курсирует в будние дни). Отправление со станции Красноярск – в 18:14, прибытие на станцию Базаиха – в 18:51.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.