О движении поездов через станцию Вязьма

2024-04-09 11:08
9 апреля сохраняется схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.

Пассажиров «Ласточек» в сообщении между Москвой, Смоленском и Минском, а также пассажиров пригородных электричек в сообщении Смоленск —Вязьма через барьерное место между станциями Семлёво и Вязьма перевозят компенсационные автобусы.

Представители перевозчиков сопровождают пассажиров к автобусам и к поездам для оперативного размещения в транспорте и продолжения пути.

Измененным маршрутом идут следующие поезда:

  • № 56 Гомель – Москва;
  • № 8 Брест – Москва;
  • № 2 Минск – Москва;
  • № 30 Калининград – Москва;
  • № 28 Брест – Москва;
  • № 27 Москва – Брест;
  • № 141 Архангельск – Смоленск;
  • № 87 Санкт-Петербург – Смоленск.

Пассажиры поездов, задержанных на 4 часа и более, обеспечиваются питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Вернуть или переоформить проездные документы на поезда, следующие научастке Вязьма — Смоленск, можно без дополнительных сборов и плат на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок излюбой точки России бесплатный).

