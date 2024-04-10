Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I квартале текущего года перевозки скоростными «Ласточками» Кострома – Москва выросли на 13%

2024-04-10 16:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-марте 2024 года «Ласточки» сообщением Кострома – Москва перевезли 100,2 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего в I квартале текущего года перевозки электропоездами «Ласточка» по Северной железной дороге составили 317,1 тыс. пассажиров. Они осуществляются в сообщении Кострома – Москва, Иваново – Москва, Иваново – Нижний Новгород.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

