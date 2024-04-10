Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I квартале 2024 года перевозки пассажиров по маршруту Тамбов – Котовск – Тамбов выросли почти в 1,5 раза

2024-04-10 14:02
В I квартале 2024 года перевозки пассажиров по маршруту Тамбов – Котовск – Тамбов выросли почти в 1,5 раза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В I квартале 2024 года рельсовые автобусы РА-1 сообщением Тамбов – Котовск – Тамбов перевезли 14262 пассажира, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего с момента запуска в августе 2022 года этого ежедневного маршрута было перевезено свыше 90 тыс. человек. Пассажиропоток составляет около 5 тыс. человек в месяц.

Напомним, что в пути следования рельсовый автобус делает остановки на станции Цна и остановочных пунктах 3 км, 4 км, Тамбов-2 и Трегуляй. Для удобства пассажиров расписание увязано с графиком движения городского общественного транспорта. Стоимость поездки составляет 43 рубля, при этом сохранены все федеральные и региональные льготы. Скидка для учащихся – 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru