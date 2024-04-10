В I квартале 2024 года перевозки пассажиров по маршруту Тамбов – Котовск – Тамбов выросли почти в 1,5 раза

14:02

В I квартале 2024 года рельсовые автобусы РА-1 сообщением Тамбов – Котовск – Тамбов перевезли 14262 пассажира, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего с момента запуска в августе 2022 года этого ежедневного маршрута было перевезено свыше 90 тыс. человек. Пассажиропоток составляет около 5 тыс. человек в месяц.

Напомним, что в пути следования рельсовый автобус делает остановки на станции Цна и остановочных пунктах 3 км, 4 км, Тамбов-2 и Трегуляй. Для удобства пассажиров расписание увязано с графиком движения городского общественного транспорта. Стоимость поездки составляет 43 рубля, при этом сохранены все федеральные и региональные льготы. Скидка для учащихся – 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.