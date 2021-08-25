Яркие выходные в Чебоксарах смогут провести пассажиры АО «ФПК»

16:32

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» этой осенью жители и гости Самарской области смогут совершить путешествия на туристическом поезде в Чувашскую республику. Для каждого тура разработана уникальная авторская экскурсионная программа с посещением лучших региональных объектов, позволяющих познакомиться с национальным колоритом республик Поволжья.

Совершить путешествие в столицу Чувашской республики, город Чебоксары, можно с 24 по 26 сентября 2021 года. В рамках экскурсионной программы тура туристы смогут увидеть Чебоксарский залив, на берегах которого сконцентрированы все популярные и памятные достопримечательности города, а через сам залив проходят два моста, познакомятся с Национальным музеем. Ярким завершением программы станет посещение единственного в России Музея тракторов и демонстрация шоу танцующих тракторов.

Специально разработанное расписание туристических поездов позволяет туристам совершить увлекательное путешествие выходного дня.

Из Самары поезда отправляются в пятницу вечером, а прибывают обратно утром в воскресенье. Субботний день путешественники посвящают знакомству с новым регионом. Поездка организована в формате «Все включено»: проезд на туристическом поезде, питание, входные билеты в объекты показа, экскурсионное обслуживание.

​В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны последних лет постройки категорий СВ и «Купе». Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками.

Кроме того, можно будет совершить путешествие в Чебоксары из Уфы, Ульяновска и Саратова. Специально для этого будут назначены беспересадочные вагоны к туристическому поезду.

​Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный) и у региональных туроператоров Самарской области.

Межрегиональный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» охватывает 11 регионов России: Самарская область, Удмуртская республика, Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Кировская область, Саратовская область, Чувашская республика, Нижегородская область. Организаторами комплексного туристического железнодорожного проекта «Яркие выходные в Приволжье» являются Куйбышевский филиал АО «ФПК», Куйбышевская железная дорога, Горьковский филиал АО «ФПК», ООО «ЖД Тур» и региональные туроператоры. Проект реализуется при поддержке региональных и муниципальных органов власти регионов и ФРОС Region PR.