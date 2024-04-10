Дополнительные поезда АО «ВВППК» назначаются на Горьковской железной дороге в летний период

09:40

Традиционно с началом дачного сезона на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда по самым востребованным маршрутам.

Арзамаское направление:

с 6 апреля 2024 года – № 6707 Кустовая – Суроватиха по субботам, воскресеньям (отправление в 07:40, прибытие в 09:33);

с 6 апреля 2024 года – № 6714 Суроватиха – Кустовая по субботам и воскресеньям (отправление в 15:10, прибытие в 16:50);

с 13 апреля 2024 года – № 6711 Пр. Гагарина – Суроватиха ежедневно (отправление в 08:28, прибытие в 10:35);

с 13 апреля 2024 года – № 6710 Суроватиха – Пр. Гагарина ежедневно (отправление в 14:02, прибытие в 16:03);

с 13 апреля 2024 года – № 6005/6006 Нижний Новгород – Пр. Гагарина (отправление в 06:40, прибытие в 08:16) и № 6039/6040 Пр. Гагарина – Моховые горы (отправление в 16:11, прибытие в 18:16) по субботним и воскресным дням;

с 15 апреля 2024 года – № 6707 Кустовая – Суроватиха по рабочим дням (отправление в 07:40, прибытие в 09:33);

с 15 апреля 2024 года – № 6714 Суроватиха – Кустовая по рабочим дням (отправление в 15:10, прибытие в 16:50);

с 22 апреля 2024 года – № 6713 Нижний Новгород – Сережа по рабочим дням (отправление в 13:00, прибытие в 15:29);

с 22 апреля 2024 года – № 6801 Нижний Новгород – Металлист по рабочим дням (отправление в 09:25, прибытие в 11:33);

с 22 апреля 2024 года – № 6804 Металлист – Нижний Новгород по рабочим дням (отправление в 14:18, прибытие в 16:30);

с 28 апреля 2024 года – №6715 Нижний Новгород – Суроватиха по субботним и воскресным дням (отправление в 14:25, прибытие в 16:10);

с 28 апреля 2024 года – №6716 Суроватиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 16:34, прибытие в 18:34);

с 28 апреля 2024 года – № 6221/6222 Моховые горы – Пр. Гагарина (отправление в 17:37, прибытие в 19:37) и № 6045/6046 Пр. Гагарина – Нижний Новгород (отправление в 19:57, прибытие в 21:16) по субботним и воскресным дням;

со 2 мая 2024 года – № 6709 Нижний Новгород – Суроватиха ежедневно; (отправление в 08:15, прибытие в 09:55)

со 2 мая 2024 года – № 6712 Суроватиха – Нижний Новгород ежедневно (отправление в 15:20, прибытие в 17:13);

со 2 мая 2024 года – № 6721 Кустовая – Суроватиха с понедельника по четверг (отправление в 17:20, прибытие в 19:08).

Семеновское направление:

с 21 апреля 2024 года – № 6608 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 08:30, прибытие в 09:20);

с 21 апреля 2024 года – № 6619 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 10:00, прибытие в 10:49);

с 20 апреля 2024 года – № 6616 Нижний Новгород – Семенов по субботним дням (отправление в 10:10, прибытие в 11:21);

с 20 апреля 2024 года – № 6625 Семенов – Нижний Новгород по субботним дням (отправление в 11:33, прибытие в 12:39);

с 21 апреля 2024 года – № 6652 Нижний Новгород – Семенов по воскресным дням (отправление в 18:50, прибытие в 19:59);

с 21 апреля 2024 года – № 6663 Семенов – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 20:13, прибытие в 21:21);

с 20 апреля 2024 года – № 6620 Нижний Новгород – Тарасиха по субботним и воскресным дням (отправление в 11:16, прибытие в 12:06);

с 20 апреля 2024 года – № 6621 Тарасиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 12:44, прибытие в 13:33);

с 21 апреля 2024 года – № 6626 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 14:08, прибытие в 14:58);

с 21 апреля 2024 года – № 6635 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 15:08, прибытие в 15:57);

с 21 апреля 2024 года – № 6630 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 14:44, прибытие в 15:34);

с 21 апреля 2024 года – № 6637 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 15:43, прибытие в 16:30);

с 21 апреля 2024 года – № 6632 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 15:30, прибытие в 16:20);

с 21 апреля 2024 года – № 6643 Тарасиха - Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 16:42, прибытие в 17:31);

с 21 апреля 2024 года – № 6538 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 16:18, прибытие в 17:01);

с 21 апреля 2024 года – № 6547 Тарасиха - Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 17:13, прибытие в 18:02);

с 21 апреля 2024 года – № 6640 Нижний Новгород – Тарасиха по субботним и воскресным дням (отправление в 16:39, прибытие в 17:28);

с 21 апреля 2024 года – № 6649 Тарасиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 17:38, прибытие в 18:27);

с 21 апреля 2024 года – № 6646 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 17:42, прибытие в 18:44);

с 21 апреля 2024 года – № 6557 Тарасиха - Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 18:52, прибытие в 19:41);

с 21 апреля 2024 года – № 6544 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 17:25, прибытие в 18:15);

с 21 апреля 2024 года – № 6655 Тарасиха - Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 18:33, прибытие в 19:21);

с 21 апреля 2024 года – № 6548 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 18:17, прибытие в 19:06);

с 21 апреля 2024 года – № 6661 Тарасиха - Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 19:42, прибытие в 20:31);

с 20 апреля 2024 года – № 6636 Нижний Новгород – Керженец по субботним и воскресным дням (отправление в 15:48, прибытие в 17:11);

с 20 апреля 2024 года – № 6653 Керженец – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 17:36, прибытие в 19:02);

с 21 апреля 2024 года – № 6664 Нижний Новгород – Керженец по воскресным дням (отправление в 22:25, прибытие в 23:50).

Кировское направление:

с 19 апреля 2024 года – № 6305 Киров – Лянгасово ежедневно (отправление в 15:30, прибытие в 15:55);

с 19 апреля 2024 года – № 6307 Киров – Лянгасово ежедневно (отправление в 18:19, прибытие в 18:44);

с 19 апреля 2024 года – №6306 Лянгасово – Киров ежедневно (отправление в 17:11, прибытие в 17:36);

с 19 апреля 2024 года – № 6308 Лянгасово – Киров ежедневно (отправление в 19:25, прибытие в 19:52);

с 20 апреля 2024 года – № 6333 Киров – Стрижи ежедневно (отправление в 08:50, прибытие в 09:40);

с 20 апреля 2024 года – № 6334 Стрижи – Киров ежедневно (отправление в 10.14, прибытие в 11.04);

с 28 апреля 2024 года – № 6614 Киров – Великая ежедневно (отправление в 08:37, прибытие в 10:34);

с 28 апреля 2024 года – № 6613 Великая – Киров ежедневно (отправление в 14:18, прибытие в 16:15).

Владимирское направление:

с 28 апреля 2024 года – № 6408 Владимир – Ковров по субботам и воскресеньям (отправление в 09:19, прибытие в 10:28);

с 28 апреля 2024 года – № 6409 Ковров – Владимир по субботам и воскресеньям (отправление в 13:29, прибытие в 14:34).

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной компании АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.