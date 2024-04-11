Доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге в январе-марте текущего года выросла на 2%

15:27

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за 3 месяца 2024 года через интернет было продано более 2 млн билетов, что составило 82,3% от общего числа реализованных проездных документов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 80,3%.

Доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за январь-март 2024 года составила 51,7%, что на 5,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Отметим, что за 3 месяца 2024 года через платежные терминалы на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги с помощью банковских было приобретено почти 234 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.