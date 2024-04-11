Изменяется график движения пригородных поездов в Самарской области

10:13

В связи с производством ремонтных работ на перегонах Липяги – Кряж, Кряж – Самара с 15 по 19 апреля и с 22 по 26 апреля вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Изменения расписания коснутся 17 пригородных поездов, 10 поездов будут выведены из расписания.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.