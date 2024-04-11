Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные «дачные» поезда назначаются на Калининградской железной дороге с 15 апреля

2024-04-11 10:09
С 15 апреля Калининградская железная дорога вводит дополнительные «дачные» поезда, которые будут курсировать с Южного вокзала на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях.

В частности, с 15 апреля на направлении Калининград – Мамоново назначаются два пригородных поезда, которые будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала – 10:25, в обратном направлении из Мамоново – 16:10. Поезд № 6308, ранее отправлявшийся со станции Мамоново в 16:20, отменяется.

На направлении Калининград – Багратионовск также по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням вводятся два пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала – 08:10, из Багратионовска – 18:35. Пригородный поезд № 6315, курсирующий со станции Багратионовск в 14:14, отменяется.

С 16 апреля на направлении Калининград – Балтийск назначаются четыре дополнительных пригородных поезда. Время оправления с Южного вокзала – 08:10 и 13:05, из Балтийска в областной центр – 09:51 и 16:20. Поезда будут курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На направлении Калининград – Черняховск назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 08:45, обратно из Черняховска в Калининград – в 13:05. Поезд будет курсировать по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения вы можете узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

