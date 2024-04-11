Вокзалов, где можно отдохнуть в капсулах для сна, станет больше

Отдохнуть в ожидании поезда в капсулах для сна посетители смогут еще на 4 крупных российских вокзальных комплексах: Курском в Москве, а также в Челябинске, Омске и Красноярске. Индивидуальные спальные места появятся там до конца первого полугодия текущего года.

Такая услуга уже доступна на Ярославском (8 капсул), Казанском (9 капсул) и Восточном (4 капсулы) вокзалах Москвы, а также на вокзалах Адлера (4 капсулы), Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула (по 2 капсулы).

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но допустимо размещение родителя с ребенком в возрасте до 6 лет. Спальное место оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.

Благодаря гибкой тарифной сетке арендовать такую капсулу можно как на один час, так и на несколько. Стоимость напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами. Аренда спальных мест доступна в любое время суток.

Всего капсулами для сна на вокзалах с момента их установки воспользовались свыше 29,3 тыс. человек. Чаще всего их арендуют посетители московских вокзалов – Ярославского, Казанского и Восточного, где этой услугой воспользовались более 21,8 тыс. человек.