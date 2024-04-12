В I квартале 2024 года специальными услугами на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги воспользовались более 2 тыс. граждан

В I квартале 2024 года специальными услугами на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги воспользовались более 2 тыс. граждан

12:13

В I квартале 2024 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги специализированную помощь получили 2068 маломобильных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 23%.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Увеличение количества оказанных услуг помощи и сопровождения зафиксировано в I квартале 2024 года на станциях Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск, Усолье-Сибирское, Тулун, Тайшет, Падунские Пороги, Лена, Иркутск-Сортировочный, Черемхово и Усть-Илимск.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб/ 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.