В январе-марте текущего года перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой выросли более чем на треть

11:57

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва в январе-марте 2024 года было отправлено почти 92 тыс. пассажиров, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:

Москва – Казань;

Москва – Ижевск;

Москва – Чебоксары;

Москва – Йошкар-Ола.

Так, за 3 месяца 2024 года двухэтажными поездами со станций Горьковской железной дороги было отправлено более 379 тыс. пассажиров, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.