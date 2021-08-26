На «Ласточке» путь от Назрани до Минеральных Вод станет почти вдвое быстрее

На «Ласточке» путь от Назрани до Минеральных Вод станет почти вдвое быстрее

18:23

Новые дневные поезда «Ласточка» № 831/832 Назрань – Минеральные Воды сделают быстрее и комфортнее сообщение с городами Ставропольского края, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской республики.

Время поезда в пути составит 2,5 часа, тогда как сегодня добраться из Назрани в Минеральные Воды на поезде можно только за 4 часа.

В первую поездку из Назрани «Ласточка» отправится 7 сентября в 08:20.

С 8 сентября «Ласточки» будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06. В обратном направлении из Минеральных Вод «Ласточка» будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска.

На новом маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования. Их стоимость составляет 760 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).