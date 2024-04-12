Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число маломобильных пассажиров, воспользовавшихся услугой сопровождения на Южном вокзале Калининграда, выросло в 1,6 раза

2024-04-12 11:08
Более 420 маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на Южном вокзале Калининграда в январе-марте 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года популярность сервиса увеличилась в 1,6 раза.

Наибольшее количество заявок было подано в январе – 161. Более 75% из обратившихся в I квартале – пассажиры поездов дальнего следования, нуждавшиеся в помощи при посадке и высадке в вагон, приобретению билетов через специализированные кассы, получении справочной информации.

Напомним: Южный вокзал полностью адаптирован для обслуживания маломобильных пассажиров. Для их удобства установлены подъемники на платформы, оборудованы кассы с низкими окнами, размещены сенсорные информационные стенды и система навигации для слабовидящих людей.

Воспользоваться сервисом можно через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД», подав заявку не менее чем за 24 часа до начала поездки или прибытия на станцию назначения по телефону 8 (800) 775-00-00, а также на официальном сайте холдинга в разделе «Маломобильным пассажирам». При личном обращении на Южный вокзал помощь в оформлении заявки окажет дежурный помощник, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

