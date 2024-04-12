Доля онлайн-продаж билетов на пригородные поезда в Томской области в январе-марте 2024 года выросла почти в 2 раза

09:59

Западно-Сибирская железная дорога фиксирует двукратный рост онлайн-продаж билетов на пригородные поезда в Томской области. В частности, в январе-марте пассажиры пригородных поездов в регионе оформили 7,2 тыс. билетов с помощью онлайн-сервисов. Это почти в 2 раза больше, чем в I квартале 2023 года. Всего за 3 месяца было оформлено 47,8 тыс. билетов. Таким образом, сегодня каждый шестой билет на пригородные поезда в Томской области пассажиры приобретают с помощью онлайн-сервисов.

Пассажирам доступны различные способы приобретения билетов в электронном формате. Оформление и оплата проездных документов возможны через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и с помощью чат-бота в Telegram с использованием системы быстрых платежей (СБП).

Более подробную информацию о способах приобретения проездных документов можно получить по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный) или на официальном сайте пригородной компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.