Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом в январе-марте 2024 года выросли на 20%

09:26

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров в январе-марте 2024 года перевезено более 41 тыс. пассажиров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего за 3 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 886 тыс. пассажиров, что на 11,6% больше, чем в прошлом году. В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезено более 835 тыс. пассажиров, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом.

Между Нижним Новгородом и Иваново скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-март 2024 года было перевезено 9,7 тыс. пассажиров.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.